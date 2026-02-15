Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 20 febbraio: Odile distrutta

Continuano le puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10.

La serie tv Rai tratta una storia ambientata a Milano tra gli anni ’50 e ’60, e stanno ora circolando le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio. Nonostante siano trascorsi anni dalla sua prima messa in onda, la soap continua a parlare di amore, ambizioni e segreti.

Tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Tancredi ha fatto una proposta a Rosa, e questo ha riacceso il complicato triangolo con Marcello, che ancora vede una possibilità per il loro amore. Intanto Agata e Mimmo hanno ripreso il trasferimento a Firenze, mentre Concetta e Ciro hanno iniziato in caffetteria la ricerca di un sostituto per non lasciare scoperto il bancone. Johnny ha sostituito Fulvio che, in qualità di contabile, ha potuto contare su una seconda possibilità grazie a Roberto. Intanto si è accesa ancora di più la gelosia di Botteri, soprattutto quando Nazzareno Amidei ha rivolto le sue attenzioni a Delia. Irene ha inoltre vissuto dei conflitti con Rebecca e ha anche temuto una crisi con Cesare, ignara di una sorpresa in arrivo.

Nel frattempo, Odile ed Ettore hanno vissuto un confronto molto duro, ma i sospetti di Umberto sul conto di Ettore sono diventati sempre più inquietanti. A Rosa viene anche un’idea per il prossimo numero di Paradiso Donna, e Tancredi la accoglie con molto interesse. Marcello lancia però un’altra proposta, che porta un nuovo scontro tra i due. Intanto Irene vive un momento molto felice con Cesare e le scuse di Rebecca, avvenute dopo la lite, sembrano aver messo fine ai contrasti con la capocommessa. Umberto chiede intanto a Matteo di andare a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi.