Emma Marrone il post su Instagram dopo l’ospedale

Emma Marrone condivide un nuovo post su Instagram dopo l’ospedale e dopo l’ultima foto pubblicata in occasione della fine del suo ricovero.

L’ultimo post sul social di Emma Marrone risale infatti al 28 settembre scorso, quando la cantante ha condiviso con i fan il cartellino che le è stato assegnato in ospedale, che portava il suo nome.

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito, vi voglio un mondo di bene!”, aveva scritto Emma.

Questa volta il messaggio riguarda la sua musica, ed Emma condivide con i fan la foto del suo ultimo brano “Io sono bella” (scritto insieme a Vasco Rossi) e annuncia la buona notizia: ha scalato quattro posizioni e ora è primo nelle classifiche radio.

Emma Marrone in realtà condivide il messaggio di Ear One music, una piattaforma che pubblica classifiche in tempo reale, e che ha registrato la nuova straordinaria performance di Emma.

Potrebbero interessarti Cecilia Rodriguez e il gesto “ribelle” davanti ai paparazzi Lo chef Paolo Tizzanini: “Beppe Bigazzi si è lasciato morire, non era malato” Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il commovente video di nozze e la dedica per l’anniversario | VIDEO

Dunque Emma può consolarsi dal temporaneo addio alla musica grazie allo straordinario risultato della sua canzone “Io sono bella”.

Emma Marrone dall’ospedale rassicura i fan: “È stata dura ma è andata, vi voglio bene”