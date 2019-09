I benefici di svegliarsi alle 5 di mattina

Svegliarsi presto non è per tutti, ma un nuovo libro spiega gli incredibili benefici.

Lo racconta Susie Moore, life coach statunitense che per due settimane ha messo in pratica gli insegnamenti della nuova guida di Robin Sharma, Il Club delle 5 di mattina.

“Il mio tipico orario di risveglio è stato tra le 8:00 e le 8:30 da quando ho iniziato a lavorare in proprio a tempo pieno nel 2014” dice Moore.

Ispirata dall’esempio di grandi leader, Moore e il marito hanno deciso di sconvolgere la propria routine, e anticipare la sveglia di 3 ore.

“Siamo nella seconda settimana di sveglia alle 5 del mattino – e abbiamo già notato alcuni rapidi cambiamenti”, dice Moore, e sottolinea come alzarsi all’alba sia un perfetto esercizio di autocontrollo, e possa influire su molte aree della vita quotidiana.

“Ora guardo le mie cose da fare e mi sento rilassata perché, ehi, sono sveglia alle 5 del mattino ogni giorno – c’è un sacco di tempo!”.

Ma alzarsi presto richiede anche di andare a dormire a un orario giusto. Il Club delle 5 di mattina suggerisce di andare a letto alle 9:30.

“Poiché il mio obiettivo è andare a letto alle 9:30 – Sharma crede che il sonno sia essenziale – non resto fuori fino a tardi e non esagero perché non voglio essere stanca il giorno dopo. Mi ci sono volute due o tre notti per aggiustarmi al nuovo orario, ma lo amo alla follia”.

Un risveglio anticipato favorisce inoltre maggiore concentrazione, che si traduce in maggiore capacità creativa.

“Applicare il ‘Metodo 60/10’ di Sharma – lavorando per 60 minuti di fila senza interruzioni, seguiti da un recupero di 10 minuti sotto forma di una veloce camminata o bere del tè seduta sul divano – mi ha aiutato a completare i miei progetti più velocemente”.

Infine, svegliarsi prima e applicare la “Formula 20/20/20” – 20 minuti di attività, 20 minuti di meditazione e 20 minuti per la crescita personale – aiuta a impostare gli obiettivi in maniera chiara e senza distrazioni.

“C’è anche qualcosa nell’alba che ti fa sentire un legame più profondo con te stesso – nessuno ti sta chiamando in quel momento. La maggior parte del mondo è ancora a letto”.

