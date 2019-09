Acqua Lete a marchio Sorgesana ritirata: contaminata

Acqua Lete, a marchio Sorgesana, ritirata dal mercato perché contaminata dalla presenza di un batterio, lo Pseudomonas aeruginosa. Il Ministero della Salute ne ha richiamato un lotto perché il consumo potrebbe essere pericoloso per la salute umana.

Il lotto interessato al blocco e al ritiro dal mercato è L 402 14 con scadenza 13/02/2021 dell’acqua minerale naturale nelle confezioni da 50 cl in PET. Il prodotto in questione è confezionato dalla Lete Spa nello stabilimento di Pratella, in provincia di Caserta.

Acqua Lete ha fatto sapere che la comunicazione del ritiro è stata inviata ai punti vendita interessati, mentre il Ministero raccomanda di non consumare le bottiglie d’acqua appartenenti al lotto e di riportare le confezioni ai venditori.

Cosa è lo Pseudomonas aeruginosa

Il batterio Pseudomonas aeruginosa presente nell’acqua imbottigliata colpisce soprattutto persone con difese immunitarie o barriere fisiche (pelle o mucose) compromesse. Generalmente provoca infezioni osteoarticolari, otite esterna, polmonite. È anche responsabile di follicoliti cutanee, infezioni oculari come congiuntivite ed endocardite.

Generalmente le varie specie di Pseudomonas sono resistenti alla maggior parte degli antibiotici.

La decisione del Ministero della Salute sul lotto di Acqua Lete Sorgesana

