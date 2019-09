Scoiattolo odora i fiori, la pubblicità di Netflix

Interessante trovata di marketing quella di Netflix che, per lanciare “El Camino: A Breaking Bad Movie”, il film che si muove sui passi della fortunatissima serie Tv, usa la foto diventata virale dello scoiattolo che odora i fiori.

La piattaforma di streaming ha usato una delle splendide fotografie scattate da Dick van Duijn, fotografo naturalista 34enne, che ritraggono una scoiattolo di terra mentre annusa dei fiori di campo a Vienna, in Austria.

Il claim della pubblicità è: “Nuovo rewatch di Breaking Bad? Noi”. Per dire che guardare e riguardare la serie tv, che ha per protagonista Walter White, un professore di chimica di Albuquerque, dovrebbe lasciare con una appagante sensazione di soddisfazione.

Il film di Netflix che continuerà la storia di Breaking Bad avrà come protagonista l’attore Aaron Paul nel ruolo di Jesse Pinkman e il lungometraggio è stato scritto e diretto da Vince Gilligan per raccontare un nuovo capitolo della storia del personaggio mentre cerca di fare i conti con il passato per formarsi un futuro. Il titolo fa riferimento all’auto utilizzata da Todd e poi rubata da Jesse Pinkman, proprio nelle scene finali di Breaking Bad.