Katie Price cacciata da una discoteca: dà una testata alla buttafuori

La modella e star della tv britannica Katie Price ha dato una testata a una donna dopo esser stata cacciata da una discoteca di Brighton perché “troppo ubriaca”.

La stella del piccolo schermo ha reagito furiosamente dopo che gli è stato detto di tornare a casa dopo una serata alcolica, sabato notte.

Secondo una fonte vicina alla ex modella, Katie barcollava da una stanza all’altra della discoteca insieme a un ragazzo che ci lavorava dentro.

“Un buttafuori ha detto a Katie che doveva andarsene”, rivela una fonte al Sun, perché la donna era davvero su di giri.

Una ragazza le avrebbe detto: “Non puoi appiccicarti a un membro del nostro staff per tutta la notte mentre sei ubriaca”.

E così Katie Price ha afferrato la testa della donna e le ha dato una testata.

La vittima non si sarebbe lamentata più di tanto, mentre un buttafuori ha scortato la modella alla fila dei taxi per essere riaccompagnata a casa.

All’inizio di settembre, lo stesso magazine britannico ha rivelato che gli amici di Katie Price temono che il personaggio tv sia in preda a una crisi di mezza età. Paure confermate dal fatto che recentemente il suo ex, Kris Boyson, è stato ripreso mentre la accudiva in Turchia dopo che era stata sottoposta a un’operazione chirurgica.

La chirurgia non sarebbe andata a buon fine e i punti le hanno causato un infezione.

