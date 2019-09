Ultimi sondaggi politici: l’allenza M5S-Pd fa bene al partito di Zingaretti

Secondo gli ultimi sondaggi politici, è il Pd il maggior beneficiario della definizione della squadra del governo giallo-rosso in termini di consenso. Il partito di Nicola Zingaretti guadagna infatti un punto rispetto alla settimana precedente, mentre per gli altri partiti si registrano variazioni leggere, tranne un ulteriore cedimento di un punto per Forza Italia.

I dati sono stati collezionati dalla ricerca demoscopica Swg. La Lega si conferma prima partito con il 33,4 per cento, ma con uno 0,2 per cento in meno rispetto al 2 settembre, cioè prima che nascesse formalmente il governo Conte 2 e se ne conoscessero i ministri.

Il Pd è al 22,1 per cento (+1 per cento) e M5s al 21,0 per cento (-0,4 per cento).

Fdi sale di 3 decimali dal 6,9 per cento al 7,2 per cento, mentre Fi cala dal 6,2 per cento al 5,2 per cento. Per quanto riguarda gli altri partiti +Europa è al 2,6 per cento (-0,4 per cento), Leu al 2,3 per cento (0,4 per cento), così come Cambiamo di Giovanni Toti, precedentemente non rilevato.

Infine i Verdi sono al 2,2 per cento (-0,2 per cento). Il sondaggio è stato effettuato tra il 4 e il 9 settembre con metodo Cati-Cami-Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.500 soggetti maggiorenni.