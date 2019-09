Sgarbi scatenato a Otto e mezzo: “Ve lo dico io chi c’è dietro il governo. Zingaretti non faccia il cogli***”

Vittorio Sgarbi è più scatenato che mai e, a Otto e Mezzo, si scaglia contro Zingaretti e Di Maio.

“Luigi Di Maio è deficiente ma Nicola Zingaretti non può essere completamente cogl***e, faccia subito cadere questo governo Renzi-Grillo”, ha detto Vittorio Sgarbi su La 7.

Sgarbi dice: “Il governo non è in realtà Di Maio-Zingaretti, ma è un governo Grillo-Renzi”. “Grillo lo ha fatto per l’interesse di salvare suo figlio indagato per stupro”. Sgarbi “invita” poi Zingaretti a ritirare l’appoggio al governo Conte, prima che lo faccia Renzi.

Lilli Gruber ha poi concluso il discorso dicendo: “Sfrondiamo il campo da tutto questo turpiloquio”.

Il video:



