Le sardine arrivano anche a Roma: il 21 dicembre saranno in Piazza del Popolo

Prosegue il “tour” delle sardine anti-Salvini nelle principali città d’Italia, il 21 dicembre affolleranno anche la Piazza del Popolo di Roma e già su Facebook si moltiplicano i partecipanti e gli interessati all’evento. La manifestazione lanciata a Bologna il 14 novembre ha avuto un successo enorme e solo quattro giorni dopo a Modena in Piazza Grande si sono riunite ben 7mila sardine che sono pienamente riuscite nel loro obiettivo: Salvini infatti ha annullato il comizio previsto per quel giorno non lontano dalla piazza.

Dicono di “venire dal basso” e non vogliono che gli si attribuisca alcun cappello politico. Le sardine sono “libere” e per il momento hanno ben chiaro cosa non vogliono: sono contrarie al dilagare della Lega nelle proprie regioni e stanno cercando di fermarne l’avanzata.

Gli appuntamenti per le prossime settimane sono già moltissimi e inseguono i comizi di piazza di Salvini. Mercoledì 24 novembre le sardine invaderanno Perugia, il 23 novembre saranno a Reggio Emilia, il 28 “proseguiranno” per Genova e a dicembre approderanno in Toscana con manifestazioni a Siena e a Firenze.

