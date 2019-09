Salvini: “La signora che rifiuta l’affitto della casa ai meridionali è una cretina”

“La signora che rifiuta l’affitto della casa ai meridionali è una cretina”: non usa mezzi termini Matteo Salvini interpellato dai giornalisti sul caso di una donna brianzola, definitasi “salviniana” e “leghista”, che si è rifiutata di affittare il suo appartamento a una ragazza del Sud Italia.

“Se uno è un imbecille è fuori dal tempo – ha poi aggiunto il leader del Carroccio – Non la conosco ed è lontanissima dal mio pensiero”.

Il caso era balzato agli onori della cronaca il 13 settembre scorso dopo la denuncia su Facebook di Deborah Prencipe, 28 enne di Foggia. Quest’ultima era alla ricerca di un appartamento in affitto quando ha contattato la proprietaria di un casa a Robecchetto, in provincia di Milano.

Dopo aver trovato un accordo con la signora sul contratto d’affitto, la proprietaria ha successivamente fatto dietrofront asserendo che l’appartamento sarebbe stato messo in vendita.

Quando la ragazza foggiana ha chiamato la proprietaria per chiedere delucidazioni si è sentita rispondere, come si può sentire nell’audio, “Sei meridionale, io sono leghista e razzista, la casa non te la do”.

“Per me i meridionali sono meridionali anche nel 4000, non nel 2000. I meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali, sono una razzista al cento per cento” ha continuato poi la signora. “Quello che conta è quello che c’è scritto sulla carta d’identità. E io da lombarda, proprio di Salvini, ci tengo al 100 per cento. Quello che dice lei a me non interessa”.

La 28enne, che ha denunciato il fatto su Facebook , ha successivamente ricevuto un nuovo messaggio vocale in chat in cui la proprietaria dell’appartamento affermava: “Scriva sotto il post che la signora è una salviniana, è una leghista come Salvini, come Matteo, il suo capitano è Matteo”.

