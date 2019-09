Salvini pubblica foto di Montecitorio “sprangato”. Ma Fico lo asfalta

Botta e risposta via social tra il presidente della Camera Roberto Fico e il leader leghista Matteo Salvini. L’ex vicepremier ha pubblicato una foto su Twitter di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, “sprangato”.

Secondo l’ex ministro dell’Interno, il portone principale del Palazzo istituzionale è stato infatti chiuso, o meglio “sprangato”, a “sfregio” delle persone che hanno protestato lunedì mattina contro il governo Conte bis.

In realtà il portone di Montecitorio è chiuso perché nell’androne del Palazzo sono in corso lavori. L’account ufficiale della Camera dei Deputati ha infatti segnalato sui social: “Perché il portone principale di #Montecitorio è chiuso? Perché dai primi di agosto e per tutto il mese di settembre l’ingresso del Palazzo è sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione #WikiCamera”.

E anche il presidente Roberto Fico ha voluto, di fatto, replicare all’accusa di Salvini. Lo ha fatto con un post Facebook: “Chi sostiene che la Camera abbia “sprangato” l’ingresso di Montecitorio, evidentemente conosce poco il Parlamento. L’ingresso principale di piazza Montecitorio è chiuso dai primi di agosto per lavori di ristrutturazione e adeguamento che proseguiranno per l’intero mese di settembre. Tutti gli altri ingressi sono invece regolarmente aperti”.