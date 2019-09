Non si arresta la polemica tra Matteo Salvini e Gad Lerner: il leader della Lega, infatti, attacca nuovamente il giornalista, che ieri aveva subito diversi insulti dai militanti del Carroccio durante la kermesse di Pontida.

Dopo essere stato preso di mira dai leghisti a Pontida, Lerner, nella mattinata di lunedì 16 settembre, ha scritto sul suo profilo Twitter: ““Quando l’onorevole leghista Cesare Rizzi disse in un comizio “Se vedo Lerner capisco Hitler”, subito Bossi mi telefonò che era un pirla. Quando Gianluca Buonanno mi definì “ebreo tirchio che fa il comunista”, Giorgetti chiamò per chiedere scusa. Matteo Salvini, chi tace acconsente”.

La risposta del leader del Carroccio, però, non è tardata ad arrivare. Interpellato sull’argomento durante la trasmissione Aria pulita, in onda su 7gol, l’ex ministro dell’Interno ha dichiarato, riferendosi a Gad Lerner “Questi qua non sono giornalisti. Spesso e volentieri sono calunniatori”.