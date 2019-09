Renzi: “Dobbiamo restituire alla politica il divertimento. Il Pd è un partito novecentesco”

“Noi abbiamo bisogno di fare una cosa molto semplice, restituire alla politica passione, l’entusiasmo, il divertimento, la gioia. Quello che è accaduto negli scorsi anni lo abbiamo visto tutti: polemiche, discussioni. Adesso che un modello novecentesco di partito come quello del Partito democratico non è nelle condizioni di rispondere al meglio alle esigenze di cambiamento delle politiche. Per quanto riguarda la tempistica, è esattamente questo il momento per evitare polemiche, tensioni e discussioni”. Sono le dichiarazioni di Matteo Renzi, intercettato dalla stampa a poche ore dalla bufera scatenata dopo il suo annuncio di lasciare il Pd.

