Il commento di Zingaretti all’addio di Renzi al Pd: “Ci dispiace. Errore”

Matteo Renzi lascia il Pd: ma qual è il commento di Nicola Zingaretti? Il suo commento, a poche ore di distanza dall’ufficialità della scissione, lascia tutti spiazzati. Zingaretti non cita neanche il nome di Matteo Renzi, e commenta su Facebook: “Ci dispiace. Un errore. Ma ora pensiamo al futuro degli italiani, lavoro, ambiente, imprese, scuola, investimenti. Una nuova agenda e il bisogno di ricostruire una speranza con il buon governo e un nuovo Partito democratico”.

Un commento di Renzi all’addio di Renzi inaspettato, di pochissime (e fredde) parole. Gli appelli all’unità da parte di Zingaretti e altri membri del Pd si erano moltiplicati nelle scorse ore. “La nostra storia ci ha insegnato che quando ci dividiamo quasi sempre perdiamo”, aveva detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

“Se stiamo parlando di un fatto drammatico come la scissione non troviamo scuse come il fatto che dei militanti hanno cantato Bandiera Rossa a una festa del Pd. Non dobbiamo censurare o rimuovere la nostra storia, ma essere coscienti che è storia, vive nel passato, a cui dobbiamo guardare per vivere meglio il futuro. E la nostra storia ci dice che quando ci dividiamo quasi sempre perdiamo; quando siamo uniti, vinciamo”.

“Un Pd unito serve alla democrazia italiana e alla stabilità del Governo. Dividersi in questo momento è un gravissimo errore che l’Italia non capirebbe”, ha detto Zingaretti.

Anche Dario Franceschini, capo delegazione dem nel governo, aveva detto: “Renzi, non farlo. Il Pd è la casa di tutti, casa tua e casa nostra. Il popolo della Leopolda è parte del grande popolo del Pd. Non separiamo questo popolo, non indeboliamoci spaccando il partito di fronte a questa destra pericolosa”.

Ma gli appelli di Zingaretti e dei dem a Renzi sono caduti nel vuoto.

