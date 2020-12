Raggi, processo d’appello per il caso Morra. Il Pg chiede 10 mesi di reclusione per la Sindaca

È attesa per la giornata di oggi, sabato 19 dicembre, la sentenza del processo di appello che vede imputata la sindaca Virginia Raggi, accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo dell’Ufficio direzione turismo, già assolta in primo grado perché “il fatto non costituisce reato”. La Procura poi ha fatto ricorso in secondo grado.

La condanna per Virginia Raggi a 10 mesi di reclusione è stata richiesta dal sostituto procuratore generale della seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma, Emma D’Ortona, per falso in relazione alla nomina (poi ritirata) di Renato Marra, vigile urbano graduato e fratello di Raffaele, a capo del Dipartimento Turismo di Roma Capitale e con un incremento di stipendio pari a 20mila euro. In primo grado il sindaco era stata assolta con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Accompagnata dai suoi legali, gli avvocati Emiliano Fasulo, Pierfrancesco Bruno e Alessandro Mancori, la sindaca è presente in aula.

“La sindaca conosceva la posizione di Raffaele Marra, e ha omesso di garantire l’obbligo che Marra si astenesse nella nomina del fratello Renato”, ha detto il sostituto procuratore generale della seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma, Emma D’Ortona, chiedendo la condanna a 10 mesi nei confronti della Raggi.

Un’eventuale condanna di Raggi potrebbe clamorosamente riaprire i giochi sul fronte della trattativa con il Partito democratico per la ricerca di un candidato comune in vista del voto del 2021.

La sentenza chiarirà il futuro della prima cittadina pentastellata. Ma la partita da giocare è tutta interna al Movimento, dove la figura di Raggi resta divisiva. Roberta Lombardi, storica rivale della sindaca, non ha dubbi: “Dimissioni Raggi in caso di condanna? Dico che esiste un codice etico e anche io sono molto chiara: le regole si applicano erga omnes, non si interpretano per gli amici”, risponde all’Adnkronos la capogruppo M5S in Regione Lazio e componente del Comitato di garanzia 5 Stelle.

