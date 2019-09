Macron in Italia, incontro con Conte a Roma

Oggi, mercoledì 18 settembre 2019, il presidente francese Emmanuel Macron è in Italia per un incontro con il premier Giuseppe Conte a Roma: qui la diretta live con le maggiori informazioni della giornata.

La visita dell’inquilino dell’Eliseo nel nostro Paese rappresenta un disgelo nei rapporti tra Francia e Italia. Macron incontrerà sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il capo del governo Conte. L’ultima visita di Macron a Roma risale al gennaio 2018, quando era ancora in carica l’esecutivo Gentiloni. Conte è stato a Parigi a giugno scorso.

Nel corso della visita Macron avrà un colloquio con il presidente Sergio Mattarella, seguito da una cena di lavoro con il presidente del Consiglio Conte. Sul tavolo i temi bilaterali ed europei, in particolare, le questioni economiche e migratorie.

Incontro con Conte a Roma, disgelo Francia-Italia

Le relazioni tra Italia e Francia si erano complicate durante il primo governo Conte, soprattutto per divergenze su questioni industriali e diplomatiche. È stato Mattarella attento a mantenere un canale aperto con Parigi. Il capo dello Stato era ad esempio presente in Francia a maggio scorso per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Macron da parte sua a marzo aveva rilasciato un’intervista a Fabio Fazio nel corso del programma “Che tempo che fa”, in quello che è apparso un tentativo di mostrare attenzione verso il nostro Paese senza coinvolgere il mondo della politica.

L’obiettivo della visita di oggi è dunque quello di rilanciare le relazioni compromesse durante il governo gialloverde a pochi giorni dalla fiducia ottenuta dall’esecutivo Conte bis sostenuto da M5S e Pd. Gli esperti leggono gli incontri di Macron con Mattarella e Conte come primo tangibile segno della volontà della Francia di collaborare con il nuovo governo italiano lasciando alle spalle le incomprensioni e le diffidenze sorte nel 2018.

Ieri il quotidiano francese Le Monde presentando la visita ha scritto: “Eliminato Salvini, Parigi e Roma si riavvicinano sulla questione migratoria”. Il giornale ha ricordato i forti legami con Mattarella e il fatto che “la tappa al Quirinale, con la quale comincerà la visita di Macron, non è legata soltanto al protocollo”.

Le Monde ha spiegato che con Conte “gli ultimi mesi sono stati difficili, ma la diplomazia francese sembra disposta a dare la sua chance al ‘Conte II’, considerando le tensioni accumulate in precedenza”. Sulla questione migranti, poi, “i due paesi sembrano d’accordo su un sistema di ripartizione automatica dei richiedenti asilo che sbarcano nei porti italiani. Nell’attesa della spinosa riforma degli accordi di Dublino, che sarà uno dei nodi prioritari della Commissione Ue”.