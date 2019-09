M5s, voto Rousseau Umbria: i risultati

Gli iscritti al M5S sono stati chiamati oggi al voto sulla piattaforma Rousseau sulle Elezioni Regionali in Umbria. I risultati della votazione hanno sancito la vittoria del Sì al quesito sulla candidatura di “un candidato presidente civico con il sostegno di altre forza politiche”.

Hanno votato 35.036 iscritti. Questi i risultati delle votazioni:

SÌ: 21.320 (60,9%)

NO: 13.716 (39,1%)

Dal momento che i risultati del voto su Rousseau in Umbria hanno sancito la vittoria del Sì, adesso dovrà essere individuato un candidato a cui attribuire le facoltà che il codice etico del Movimento 5 Stelle attribuisce solitamente al candidato presidente della regione. E proseguire con il progetto politico.

Si tratta di un punto di svolta fondamentale per un M5S che fin dalla nascita ha sempre rifiutato alleanze con altri partiti.

Il Sì degli iscritti apre la strada all’alleanza con il Partito Democratico, sulla scia dell’accordo di governo.

L’idea di un patto civico per l’Umbria era stata lanciata dal capo politico Luigi Di Maio con una lettera al quotidiano La Nazione, in cui si sosteneva la necessità di un’alleanza che superasse le logiche di partito e premiasse i cittadini di buona volontà.

Chi può votare e il quesito

Il quesito del voto M5S su Rousseau in merito alle regionali in Umbria era: “Sei d’accordo con la proposta avanzata dal capo politico del ‘patto civico per l’Umbria’, sostenendo alle elezioni regionali un candidato presidente civico, con il sostegno di altre forze politiche?”. Come per tutte le altre votazioni sulla piattaforma Rousseau, hanno votato solo gli iscritti al M5S da almeno sei mesi, con documento certificato.

