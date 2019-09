Voto Rousseau elezioni regionali Umbria: gli iscritti votano venerdì 20 settembre sul “patto civico”

A pochi giorni di distanza dall’ultima grossa consultazione sulla piattaforma Rousseau, quella sull’alleanza col Pd, il M5s ha deciso di chiedere ai suoi iscritti un parere sul “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria.

Gli iscritti del M5s alla piattaforma Rousseau devono votare sulla candidatura di “un candidato presidente civico con il sostegno di altre forza politiche”. Si tratta di una svolta non di poco conto per un Movimento che fin dalla sua nascita ha avuto come baluardo la non alleanza con altri partiti.

Se gli iscritti M5s voteranno a favore, potrà vedere la luce l’alleanza con il Pd e con eventuali forze politiche convergenti sul nome di un presidente civico. Il candidato deve essere “fuori dalle appartenenze politiche”, specifica il quesito.

Il voto degli iscritti M5s su Rousseau per le regionali in Umbria sarà possibile dalle 10 alle 19 di venerdì 20 settembre 2019

L’idea di un patto civico per l’Umbria era stata lanciata da Luigi Di Maio con una lettera al quotidiano La Nazione, in cui si sosteneva la necessità di un’alleanza che superasse le logiche di partito e premiasse i cittadini di buona volontà.

M5s Rousseau Umbria: il quesito

Il quesito del voto M5s su Rousseau in merito alle regionali in Umbria è: “Sei d’accordo con la proposta avanzata dal capo politico del ‘patto civico per l’Umbria, sostenendo alle elezioni regionali un candidato presidente civico, con il sostegno di altre forze politiche?”.

Cosa succede in caso di vittoria del sì?

Se vincerà il sì al voto su Rousseau sulle elezioni regionali Umbria, allora dovrà essere individuato un candidato a cui attribuire le facoltà che il codice etico del Movimento 5 stelle attribuisce solitamente al candidato presidente della regione.

Per introdurre questa novità, il M5s ha cambiato l’ultimo paragrafo dell’art. 5 del regolamento per le regionarie dell’Umbria. “In conformità al voto degli iscritti del 25-26 luglio 2019 rimane comunque facoltà del capo politico proporre eventuali alleanze, sotto la sua diretta supervisione. In tal caso tale proposta di alleanza sarà sottoposta agli iscritti con una votazione online sulla piattaforma Rousseau a livello nazionale. Nel caso in cui la proposta sia accettata dagli iscritti e il candidato presidente non appartenga al Movimento 5 Stelle, non si procede alla votazione per il candidato presidente e tutte le facoltà che ai sensi del codice etico sono attribuite al candidato presidente, sono attribuite al candidato consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti dagli iscritti tra quelli che poi saranno effettivamente eletti consiglieri regionali”.

Chi può votare

Come per tutte le altre votazioni sulla piattaforma Rousseau, possono votare solo gli iscritti al M5s da almeno sei mesi, con documento certificato.

La regolarità della votazione sarà certificata da notaio, e i risultati saranno depositati presso due notai.

