M5s pronto alla trasformazione in partito: nasce il sito Movimento 2050

Cosa diventerà il M5s? Chi resterà? Quanto influenzerà la presenza di Conte come capo politico le sorti e la sopravvivenza del Movimento? Qualcosa si muove e anche molto. Basta guardare alle piccole-grandi rivoluzioni degli ultimi giorni. Stando alle indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera, i Cinque Stelle hanno registrato un nuovo dominio: www.movimento2050.it, sostengono fonti di primo piano. La registrazione è avvenuta nel pomeriggio del 2 marzo (i dati sono coperti dai filtri per la privacy).

Sarebbe questo il primo segnale che il Movimento si sta a tutti gli effetti trasformando in un partito. Per ora è previsto che il logo cambi, eliminando il riferimento al blog delle stelle e inserendo eventualmente un link a Conte. Ma il percorso immaginato dall’avvocato prevede un cambio di passo nella struttura. La proposta dell’ex presidente del Consiglio potrebbe arrivare nel week end. Al momento sul tavolo c’è il nodo Casaleggio accusato di ingerenza dai vertici M5s e dai gruppi parlamentari che sono uniti sulla necessità di voltare pagina.

Il presidente dell’Associazione Rousseau tiene il punto: anche ieri sul blog, come già nei giorni scorsi, è stato pubblicato un post con riferimenti alle candidature per il comitato direttivo, messo in stand-by però dall’operazione Conte. L’idea è che Casaleggio voglia che sia il nuovo organo collegiale, una volta eletto, a scegliere o meno la strada da percorrere per il futuro dei Cinque Stelle. Uno schiaffo politico ai vertici che hanno già affidato a Giuseppe Conte il progetto di un nuovo Movimento.

Ma nel Movimento 5 stelle si registra anche malessere sul mancato confronto con il governo sui programmi e sulla necessità di chiarire i confini del ministero della Transizione ecologica. Il rinvio delle comunali all’autunno del 2021 permette a Conte di avere più margini per poter lavorare sia alla rifondazione del Movimento che al tema delle alleanze con il Pd. Conte cercherà la legittimazione dei gruppi ma – spiega più di qualche ‘big’ – chiederà margini di azione per poter trasformare il Movimento in un vero e proprio partito. Con dei referenti territoriali e delle sedi, con la segreteria che potrebbe fungere da anello di congiunzione tra gli iscritti e i dirigenti.

