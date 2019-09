Leopolda 2019, Renzi si prepara al lancio del suo nuovo partito dopo la rottura col Pd

Matteo Renzi lascia il Pd e si prepara alla Leopolda 2019. Il nuovo partito di Renzi infatti vedrà la luce alla manifestazione che si terrà dal 18 al 20 ottobre 2019. Lo stesso ex premier, nell’intervista a Repubblica con cui ha annunciato la scissione dal Pd, ha fatto sapere che il nuovo simbolo del partito verrà presentato in quell’occasione.

La Leopolda è l’appuntamento renziano per eccellenza, e quest’anno gli occhi saranno tutti puntati sulla kermesse, per la particolare situazione di svolta in cui si trova la “corrente renziana”, ormai fuori da Pd, ma pronta a lanciarsi nel nuovo percorso politico. Percorso che sarà compiuto solo nel 2023, con le prossime elezioni politiche (se la legislatura non dovesse sciogliersi prima). Fino ad allora sarà il tempo per costruire. Un progetto politico che molti associano a En Marche di Emmanuel Macron.

Non è chiaro ancora quale sarà il nome del nuovo partito di Renzi, che sarà lanciato alla Leopolda 2019. “Il nome non glielo dico, ma non sarà un partito tradizionale, sarà una casa. E sarà femminista con molte donne di livello alla guida. Teresa Bellanova sarà la capo delegazione nel governo”, dice Renzi. Tra i nomi che circolano, al momento sono solo indiscrezioni, ci sono Movimento civile o Italia del Sì. Ma bisognerà aspettare la Leopolda 2019 per conoscere nome e simbolo.

Che cos’è la Leopolda

La Leopolda, giunta alla sua decima edizione, è nata nel 2010, su iniziativa dell’allora sindaco di Firenze Matteo Renzi e Giuseppe Civati e prende il nome dall’ex stazione Leopolda di Firenze, dove si tiene il convegno. La Leopolda nasceva come primo tentativo di “rottamazione” interna alla sinistra, per scardinare la vecchia classe dirigente dem, da D’Alema a Bersani, e portare nuovi volti nel Pd. Dall’anno successivo, dopo la rottura con Civati, Renzi continuò la sua esperienza da solo, continuando a fare crescere l’importanza della kermesse.

Nell’ultima edizione, quella del 2018, intitolata Ritorno al Futuro, Matteo Renzi lancia i suoi comitati civici. Nell’ultimo anno l’esperienza ha portato a una moltiplicazione delle donazioni e al desiderio di trasformare i comitati in un vero e proprio nuovo partito, che vedrà la luce proprio alla Leopolda 2019.

