Guido Alpa, chi è il giurista mentore di Giuseppe Conte

Guido Alpa è un giurista e avvocato italiano. Il suo nome è associato a Giuseppe Conte ed è al centro di un’inchiesta de Le Iene per un concorso del 2002, durante il quale il premier ottenne la cattedra di docente universitario ordinario presso l’Università di Caserta.

All’epoca dei fatti, Alpa era uno dei commissari del concorso ma secondo il premier, nonostante i due condividessero lo studio a Roma, non sarebbero pervenute irregolarità. Ma non è quello che sostengono Le Iene: di fatto, nella puntata in onda martedì 3 dicembre, i giornalisti del programma sarebbero in possesso di documenti che smentirebbero tutte le versioni date finora dal premier.

Guildo Alpa, il mentore di Giuseppe Conte: chi è

Ma chi è Guido Alpa? Nato a Ovada il 26 novembre 1947, Alpa ha studiato presso il liceo di Genova e poi si è laureato in Giurisprudenza con lode nel 1970.

Alpa è stato il presidente del Consiglio Nazionale Forense in carica dal 2004 al 2015. Professore ordinario di diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, nel 2014 è stato nominato nel cda di Finmeccanica.

Iscritto all’ordine di Genova dal 1974, l’avvocato è abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Per Giuseppe Conte è stato un maestro e un mentore, insieme hanno firmato diverse pubblicazioni. Nel 2002, ha preso parte alla commissione giudicatrice per un professore ordinario di diritto privato in un concorso a cattedra bandito dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Campania L. Vanvitelli, vinto poi da Conte.

Guido Alpa è Presidente della Associazione Civilisti italiani e da maggio 2019 è docente di filosofia del diritto presso Unitelma Sapienza.

Il servizio de Le Iene dedicato a Giuseppe Conte e a Guido Alpa va in onda martedì 3 dicembre 2019 in prima serata su Italia 1.