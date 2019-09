La Guardia Costiera salva 90 migranti in acque maltesi ma La Valletta rifiuta i soccorsi

La Guardia Costiera italiana il 16 settembre in tarda serata ha soccorso 90 migranti in acque maltesi su richiesta delle autorità della Valletta. L’imbarcazione era salpata da Zuara, a ovest di Tripoli e la struttura in legno si stava riempiendo di acqua. Dopo il soccorso la Guardia Costiera ha chiesto a Malta di inviare un pattugliatore per trasportare le persone sull’Isola ma la richiesta è stata negata.

Il Tweet di Alarm Phone

La notizia del soccorso è arrivata da un tweet di Alarm Phone, il numero di emergenza che supporta le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Questo il comunicato rilasciato dalla Guardia Costiera italiana: “Dopo aver formalmente dichiarato l’assunzione del coordinamento dell’evento Sar, si richiedeva alla autorità italiana la disponibilità e l’impiego di assetti navali a supporto di un proprio pattugliatore che dichiaravano aver dirottato in zona. Le unità navali messe a disposizione dalla Guardia Costiera italiana arrivate in area, dopo aver intercettato il barchino, confermavano le precarie condizioni di galleggiabilità già riscontrate da Malta che, assunta l’informazione disponeva il trasbordo dei migranti sulle unità della Guardia Costiera italiana. Terminato il trasbordo la Centrale operativa della Guardia Costiera italiana richiedeva all’autorità Sar coordinatrice un punto di ‘rendez vous’ con il pattugliatore maltese per il successivo trasbordo, che tuttavia non veniva concesso”.

Al momento le unità della Guardia Costiera italiana con a bordo i migranti salvati stanno facendo rotta verso Malta in attesa di ricevere nuove istruzioni da parte dell’autorità Sar maltesi che coordinano il soccorso.

Malta ha salvato 162 migranti nel Mediterraneo

