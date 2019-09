Governo Conte bis news, le ultime notizie di oggi, domenica 22 settembre

GOVERNO CONTE BIS NEWS – Il premier Giuseppe Conte lancia delle anticipazioni per la manovra 2019 dal palco di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. “Verrà evitato l’amento dell’Iva”, dice il primo ministro, che poi ha attaccato il leader della Lega Matteo Salvini definendolo “isolato anche da Orban”. Intanto, tiene banco la questione delle Elezioni Regionali: il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha detto che “sulle alleanze con i Cinque Stelle si deciderà caso per caso”. Ma in Umbria l’accordo Pd-M5S sembra essere vicino, con l’outsider Francesca Di Maolo in pole position.

> Il discorso di Conte dal palco di Atreju

Governo Conte ultime notizie, gli appuntamenti di oggi

Numerose le iniziative politiche previste per la giornata. Ultima data sia per la kermesse Atreju 2019, che chiude con il leader di Vox Abascal; sia per la festa di Articolo Uno #UNICA, che termina invece con Pierluigi Bersani. A Bologna, invece, c’è la Festa dell’Unità con il segretario dem Zingaretti. Per l’opposizione, la festa è invece a Chiuduno, in provincia di Bergamo, dove sarà presente anche Matteo Salvini. Infine, per le giornate del lavoro della Cgil a Lecce saranno presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini

Governo ultime news, che cosa è successo ieri, sabato 21 settembre

Ieri la kermesse di Fratelli d’Italia a Roma, Atreju, ha canalizzato l’attenzione politica. Il premier Conte, intervistato intervistato da Bruno Vespa dice che “il vero risultato della manovra sarà evitare l’incremento dell’ Iva”, per cui “gli sembra ‘praticabile’ la proposta del ministro dell’Istruzione Fioramonti di trovare risorse tassando merendine, bibite gassate e aumentando i biglietti aerei. Mentre di Renzi afferma di non pensare che sia un ‘demolition man’ per il governo”. Parlando della Lega, Conte ritiene che in Europa si è trovata isolata, anche da Orban. Da parte sua il premier ungherese, sempre da Atreju, attacca l’esecutivo: “Si è separato dal popolo”, sostiene.

L’altro tema della giornata di sabato 21 settembre è stato ancora quello dei contatti tra esponenti del Pd e del M5S per definire il patto civico per le prossime elezioni regionali in Umbria. Il nome più accreditato come candidato presidente è quello di Francesca Di Maolo. Sul patto civico è intervenuto anche Zingaretti: “Non c’è alcun automatismo per le Regionali, ogni Regione dovrà decidere autonomamente, ma è un fatto positivo che ci si provi, è utile per l’Italia”.

> Come è andata la giornata politica di sabato 21 settembre

Potrebbero interessarti Carola Rackete: “Spero che la politica dei porti chiusi di Salvini venga abbandonata” Bruno Vespa si difende dagli attacchi dopo l’intervista a una donna vittima di violenza: “La rifarei ma starei più attento” La Procura di Catania chiede l'archiviazione per Matteo Salvini sul caso Gregoretti