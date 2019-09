Governo Conte bis news, le ultime notizie di oggi, venerdì 20 settembre

GOVERNO CONTE BIS NEWS – Archiviato, per il momento, il “caso Renzi”, con il premier Giuseppe Conte che si è detto sorpreso per i tempi della scissione, sottolineando, però, che non è “venuta meno la sostenibilità del progetto di governo”, il governo Conte bis va avanti nonostante l’addio dell’ex sindaco di Firenze al Pd e le “bordate” di Alessandro Di Battista al Partito Democratico, ma anche al presidente del Consiglio.

Intanto, oggi, venerdì 20 settembre, su Rousseau gli iscritti al M5S saranno chiamati a esprimere un parere sul “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria. In caso di esito positivo, l’alleanza tra Pd e M5S anche a livello regionale potrebbe diventare realtà.

Nel frattempo, i primi ostacoli per il governo giallorosso, però, potrebbero arrivare dalla giustizia, sul cui tema i due partiti si sono già divisi in occasione del no all’arresto del deputato di Forza Italia Diego Sozzani.

Governo Conte ultime notizie, maggioranza in crisi sulla giustizia?

Le prime divisioni per il governo Pd M5S potrebbero arrivare sulla giustizia, uno dei temi più spinosi per i principali partiti che sostengono il Conte bis. Il primo campanello di allarme è arrivato martedì 18, quando la maggioranza si è divisa in occasione del voto sull’arresto del deputato di Forza Italia Diego Sozzani.

Ecco perché, secondo quanto svelato da Il Corriere della Sera, la scorsa settimana l’ex ministro della giustizia Andre Orlando, del Pd, e l’attuale inquilino di via Arenula, Alfonso Bonafede, del M5S, si sarebbero incontrati per discutere cosa mantenere della riforma “salvo intese” approvata durante il primo governo Conte.

La norma, che prevede l’abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio. Il Pd vorrebbe rinviare la norma, ma sull’argomento, così come sulle modifiche al Csm e al suo sistema elettorale e sulle intercettazioni, i due partiti hanno visioni completamente differenti, che potrebbero risultare decisive per le sorti del governo Conte bis.

Governo ultime news, che cosa è successo ieri, giovedì 19 settembre

La giornata di ieri è stata scandita soprattutto dalle parole del premier che, nel tardo pomeriggio di giovedì 19 settembre, è intervenuto, in qualità di ospite, alla Festa di LeU #UNICA. Diversi gli argomenti affrontati sul palco, anche se il più importante, e non poteva essere altrimenti, è stato quello riguardante la scissione di Renzi dal Pd.

Lia Quartapelle (Pd): “Da Renzi un’operazione che nasce nei palazzi della politica romana”

Potrebbero interessarti Sfida Renzi Salvini a Porta a porta: lo scontro prima del duello tv Rousseau, oggi il voto degli iscritti M5s sulle regionali in Umbria Donne in vetrina per rilanciare il turismo termale in Toscana: l’ultima proposta shock della Lega

Su questo tema, il presidente del Consiglio non ha nascosto l’irritazione per i tempi con cui si è consumato l’addio di Renzi al Pd: “Mi hanno sorpreso i tempi, e l’ho detto francamente a Renzi. Nel momento in cui un presidente incaricato in riserva deve scioglierla, è bene che abbia piena contezza di come si predispongono le forze di governo. Se avessi saputo della decisione, lo dico anche nell’interesse del gruppo che si è formato, avrei preteso e voluto un’interlocuzione diretta con il gruppo stesso”.

Scissione Pd, Ettore Licheri (M5S) a TPI: “Noi sentinelle di questo governo, la tenuta non è a rischio”

Il premier, poi, ha anche risposto ad Alessandro Di Battista, che nel pomeriggio aveva scritto un lungo post su Facebook, in cui criticava anche lo stesso Conte, invitando i suoi a “non fidarsi del Pd”. Conte, tuttavia, ha risposto all’attivista M5S affermando che lui si fida del Partito Democratico.