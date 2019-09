Governo Conte bis news, le ultime notizie di oggi, lunedì 17 settembre

GOVERNO CONTE BIS NEWS – Oggi, martedì 17 settembre, è la giornata della conferenza dei capigruppo al Senato. Ieri la squadra del nuovo governo Conte è stata ufficialmente completata con il giuramento dei sottosegretari e dei vice ministri. Intanto, le questioni al centro del dibattito politico sono l’alleanza tra le due forze dell’esecutivo, Pd e M5S, che sembra diventare reale anche in vista delle elezioni regionali in Umbria e la probabile scissione dell’ala renziana dal Partito Democratico.

L’ELENCO COMPLETO DEI SOTTOSEGRETARI

Governo ultime notizie, gli appuntamenti di oggi

Nella sala stampa della Camera, alle ore 11.30, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni presenta “Atreju 19, Sfida alle stelle”. Nella sala Pannini del Senato, alle ore 15, si tiene invece la conferenza dei capigruppo.

Governo news, Renzi lascia il PD e rassicura Conte. Ma l’esecutivo giallorosso è già in pericolo

Matteo Renzi ha annunciato il suo addio al PD con un’intervista su Repubblica (qui l’articolo completo). Già nella serata di ieri, l’ex segretario dem aveva telefonato al premier Giuseppe Conte per comunicargli la sua decisione, assicurando al tempo stesso il sostegno dei suoi parlamentari all’esecutivo giallorosso.

In seguito a questa mossa, dovrebbero nascere un gruppo parlamentare autonomo alla Camera, composto da almeno 20 deputati, e un sottogruppo del gruppo Misto al Senato.

Tutti i parlamentari renziani, almeno per il momento, sosterranno il governo Conte bis e faranno parte, di fatto, della maggioranza. Tuttavia, sia nelle fila del PD che in quelle dei Cinque Stelle è già suonato l’allarme.

Gruppi parlamentari autonomi non possono infatti assicurare alcuna disciplina di partito rispetto alle scelte fatte dal PD. Con la decisione di Renzi è nata di fatto una terza gamba del governo giallorosso, con la quale sarà necessario sedersi al tavolo delle trattative per ogni decisione importante.

La sostanza, insomma, è che il governo per durare dovrà trovare compromessi non tra due, ma tra tre forze politiche. Uno scenario che non può che complicare le cose, anche in considerazione delle diverse visioni tra Renzi e il resto del PD su una serie di temi, a partire dal mondo del lavoro.

Cosa succederebbe, ad esempio, se il governo PD-M5S decidesse di abrogare il Jobs Act, misura simbolo dell’epoca renziana? I nuovi gruppi parlamentari dell’ex premier toglierebbero a quel punto la fiducia all’esecutivo?

Il problema esiste e Conte, nonostante le rassicurazioni di Renzi, è allarmato. Dopo essere stato il regista dell’operazione che ha portato alla formazione del governo giallorosso, Renzi potrebbe ora metterne in pericolo la sopravvivenza.

Potrebbero interessarti Renzi lascia il Pd: cosa farà la fedelissima ministra Teresa Bellanova? Matteo Renzi lascia il Pd: come si chiamerà il suo nuovo partito? Renzi annuncia la scissione dal Pd: ecco chi lo segue e chi invece resta con Zingaretti

Che cosa è successo ieri, lunedì 16 settembre

La giornata di ieri è stata segnata soprattutto dalla notizia della possibile scissione dei renziani dal Partito Democratico. L’idea di Renzi, ex segretario Dem, non è, almeno per il momento, quello di dar vita un partito vero e proprio ma a un movimento sul modello dei comitati di Azione civile. L’annuncio della scissione dovrebbe arrivare già oggi.

Non sono mancate inoltre le polemiche a seguito del raduno della Lega a Pontida: sui social si sono scatenate piogge di critiche sia contro il leader del Carroccio Matteo Salvini per essere salito sul palco con in braccio una bambina di Bibbiano, sia per i militanti della Lega che hanno insultato il giornalista Gad Lerner.

> Le 3 cose che non avremmo voluto vedere a Pontida