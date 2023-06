Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato.

Nel contesto dell’attuale esame, in sede di conversione, da parte del Senato del D.L. n. 20/2023, il quale prevede modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, si evince come già in Commissione Affari Costituzionali siano stati presentati emendamenti che, in modo preoccupante, rischiavano di incidere profondamente sulla struttura delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

A titolo esemplificativo si riportano l’emendamento 7.0.100, il quale proponeva di aggiungere all’ articolo 4, comma 1-bis, alla fine, le seguenti parole: “ovvero dell’area funzionari o delle elevate professionalità dell’Amministrazione civile dell’Interno appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell’Amministrazione medesima, successivamente all’ingresso in ruolo” e un subemendamento allo stesso che prevedeva: “All’emendamento 7.0.100, capoverso “Art. 7-bis”, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis) all’articolo 4, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. In caso di necessità determinate da un elevato numero di richieste di protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure d’esame di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2002, n. 25, le funzioni di cui al comma 1- bis possono essere svolte da personale a qualsiasi titolo in servizio presso le commissioni territoriali in possesso dei requisiti per l’accesso all’area funzionale terza dell’Amministrazione civile dell’interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale.”

Tali proposte appaiono sintomatiche di una chiara volontà di svilire il ruolo fino ad oggi svolto dai funzionari altamente qualificati assunti ai sensi del Decreto Legge 17 febbraio 2017, nr. 13, convertito dalla Legge 13 aprile 2017, nr. 46.

A tal riguardo rappresentiamo che, sulla base di suddetto decreto, è stato bandito lo specifico concorso per “funzionari altamente qualificati per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico”, che, tra le varie disposizioni, ha per la prima volta creato la nostra figura professionale, unica all’interno dell’Amministrazione.

Siamo stati, infatti, selezionati in seguito al superamento di prove concorsuali (preselettive, scritte ed orali) dall’elevatissimo livello in termini di contenuti e specificità delle materie richieste (diritto internazionale pubblico, dell’Unione europea e legislazione nazionale ed europea nell’ambito della protezione internazionale, lingua inglese, storia e geografia politica ed economica di Paesi asiatici ed africani). All’assunzione è seguita poi, nel corso del tempo, la frequentazione di numerosi corsi di ulteriore specializzazione tenuti dallo European Asylum Support Office (EASO), oggi ridenominato EUAA (European Union Asylum Agency).

Il know-how proprio del nostro profilo consente di svolgere un ruolo di natura para- giurisdizionale, che non richiede esclusivamente la mera conoscenza di normative, situazioni geopolitiche dei Paesi di origine e della giurisprudenza nazionale ed internazionale in materia di diritto di asilo, ma anche grandi sforzi in termini di capacità di ascolto, comunicazione ed assistenza nei confronti di individui con background diversi e, molto spesso, estremamente traumatici (vittime di torture, abusi e di sfruttamento sessuale e lavorativo).

Tali specificità ci rendono gli unici dipendenti nell’Amministrazione, assieme a quelli della carriera prefettizia, che, ai sensi di legge, possono comporre le Commissioni che esaminano le domande di protezione internazionale, subentrando in ruoli precedentemente ricoperti da figure dirigenziali della Pubblica Sicurezza e degli Enti Locali.

Il valore aggiunto delle nostre competenze è stato recentemente suggellato dalla Corte di Cassazione la quale ha giustificato la non necessità del grado d’appello nei processi riguardanti la protezione internazionale, sottolineando l’importanza della “fase amministrativa, destinata a svolgersi dinanzi ad un personale dotato di apposita preparazione, nell’ambito del quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraverso il colloquio destinato a svolgersi dinanzi alle Commissioni territoriali, di guisa che la soppressione dell’appello si giustifica anche per il fatto che il giudice è chiamato ad intervenire in un contesto in cui è stato già acquisito l’ elemento istruttorio centrale – per l’appunto il detto colloquio – per i fini dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione, il che concorre a far ritenere superfluo il giudizio di appello” (Cass. civ. Sez. I, Ord., 30-10-2018, n. 27700).

Alla luce della particolare e delicata natura delle nostre mansioni, riteniamo tuttavia emerga una evidente incoerenza tra la nostra professionalità e il trattamento attualmente riservato alla nostra figura dall’Amministrazione.

A conferma della scarsa considerazione verso la nostra qualifica di esperti, è opportuno menzionare che, a seguito della chiusura di alcune Sezioni, a far data dall’estate del 2019, dopo appena un anno dall’entrata in servizio, circa nr. 100 (cento) funzionari neoassunti sono stati individuati come personale in esubero, parte dei quali è stata poi destinata ad altri Uffici dell’Amministrazione al fine di sopperire alla carenza di personale ed incaricata di funzioni totalmente differenti rispetto a quelle per le quali sono stati selezionati in sede di concorso.

Ci sembra dunque opportuno, anche in considerazione dell’attuale orientamento governativo che provvederebbe al reclutamento di nuove figure “a qualsiasi titolo in servizio” da adibire alla nostra funzione, porre attenzione sulla necessità di vedere riconosciuta tale specializzazione, continuamente sminuita fin dalla chiusura di diverse Sezioni e dalla destinazione di funzionari altamente specializzati a mansioni che nulla hanno a che vedere con il concorso espletato.

Questo meccanismo porterebbe a uno svuotamento di qualità della procedura di riconoscimento della protezione internazionale in un momento di emergenza ormai formalmente riconosciuto a livello nazionale, nonché allo svilimento della professionalità di tanti lavoratori, ogni giorno esercitata a tutela dei diritti soggettivi dei richiedenti protezione internazionale con passione e dedizione. Basti considerare la recente gestione delle crisi afghana e ucraina, che ha visto i Collegi impegnati in prima linea nel riconoscimento della protezione più adeguata ai singoli casi.

Giova altresì evidenziare che l’eventuale inserimento di figure prive della necessaria professionalità ed esperienza sul campo non garantirebbe il rispetto di quegli standard di qualità richiesti anche in sede europea, con inevitabili ripercussioni sulle tempistiche decisionali, sulle spese dovute all’accoglienza dei richiedenti, nonché un aggravio del lavoro dei Tribunali, le cui determinazioni già giungono in ritardo di diversi anni con relativo dispendio di risorse pubbliche derivanti dall’accesso al gratuito patrocinio.

In ragione di quanto suesposto, a tutela sia della professionalità dei funzionari altamente qualificati, attualmente in servizio presso le Commissioni Territoriali, relative Sezioni e Commissione Nazionale per il diritto di asilo, che dei richiedenti protezione internazionale, per la difesa del Sistema asilo nel suo complesso e per l’efficienza della struttura amministrativa nelle sue diverse articolazioni, si richiede che le proposte succitate di emendamenti svilenti il sistema Asilo e le professionalità in esso già operative vengano eliminate dal testo finale.

I funzionari altamente qualificati delle Commissioni e Sezioni di:

Ancona, Bologna, Bologna I, Brescia, Catania, Cagliari, Caserta, Crotone, Crotone I, Forlì- Cesena, Genova, Lecce, Livorno, Milano, Monza, Roma III, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Siracusa, Torino, Torino II, Torino III, Trieste, Udine, rappresentati Firenze e Verona