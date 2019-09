Il video virale di Floris che chiede a Di Maio: “Do you speak english?”

È diventato virale il video del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio intervistato da Giovanni Floris, in cui il conduttore chiede: “Do you speak english?”. Il ministro risponde con un sorriso divertito: “Yes, very well”.

Il Leader 5 stelle cita subito dopo una divertente vignetta di Osho sul suo rapporto con Salvini, dopo la rottura. “La più bella di tutte è quella in cui, Salvini chiede a me di riavvicinarci, e io rispondo al telefono: “Che c’è ancora?” e lui: “Aspetto un bambino”, racconta ridendo il ministro degli Esteri.

Il meme della pagina satirica “Le più belle frasi di Osho”:

A questo link l’intervista con i punti salienti di Luigi Di Maio a Di Martedì, del 10 settembre 2019.