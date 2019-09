La battuta di Lilli Gruber sul figlio della ministra Bellanova: “È un gran bel figliolo”

La giornalista di Otto e Mezzo Lilli Gruber durante la puntata del 12 settembre ha fatto un apprezzamento sul figlio della ministra Teresa Bellanova. La neo-ministra dell’Agricoltura è apparsa per la prima volta in televisione lo scorso giovedì e la giornalista Lilli Gruber per sciogliere il ghiaccio ha iniziato l’intervista con una domanda sul figlio: “Suo figlio l’ha accompagnata al Quirinale il giorno del giuramento vero?”. Dopo la conferma della ministra Bellanova, Lilli Gruber ha esclamato: “È un gran bel figliolo!”.

Il figlio della neo ministra Bellanova è Alessandro El Motassime, classe 1991. La ministra lo ha avuto con il compagno Abdellah El Motassim, interprete di lingua e cultura marocchina. Il giovane sta per intraprendere gli studi in Medicina a Roma. Con il suo portamento elegante e i folti ricci neri il ragazzo non è passato inosservato agli occhi di Lilli Gruber che ha fatto i complimenti alla ministra per la bellezza del figlio. Sul figlio della ministra non si è scritto molto nei giorni successivi al giuramento.

La polemica dei social e della stampa si era infatti concentrata quasi esclusivamente sull’abbigliamento della neo-ministra. Il suo vestito blu elettrico a balze ha fatto molto discutere ma la ministra ha saputo difendersi a più riprese: “Non avevo avuto tempo di comprare nulla. Lo avevo acquistato per una cerimonia di nozze e ora non so neppure se riuscirò ad andarci. Ma di certo quell’abito lo riutilizzerò”, ha affermato in un’intervista a Repubblica dell’8 settembre.

