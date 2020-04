Meloni: “Chiese aperte a Pasqua? Fratelli d’Italia propone messe da remoto”

Meloni: “Chiese aperte a Pasqua?”

L’idea di Matteo Salvini di tenere le chiese aperte a Pasqua nonostante l’emergenza Coronavirus ha suscitato un acceso dibattito anche all’interno della coalizione di centro-destra. Ai microfoni di Radio 24, nel corso della trasmissione “24 Mattino”, condotto da Maria Latella e Simone Spetia, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha spiegato: “Abbiamo depositato degli emendamenti e chiesto la possibilità di poter implementare la celebrazione delle messe anche da remoto e di dare la possibilità ai fedeli, per quelle realtà che sono in grado di rispettare le regole e mantenere le distanze di sicurezza, di tenere aperto ma non penso si possa fare molto di più”. Incalzata da Maria Latella, la stessa giornalista a cui Salvini durante il programma “L’intervista” ha parlato della proposta di tenere le chiese aperte sabato scorso, Meloni ha poi aggiunto di non aver compreso se il leader della Lega si riferisse “alle chiese o alle messe”.

Le sue sono state interpretate come un tentativo di “scaricare” l’ex ministro e prendere le distanze dalla proposta di tenere le chiese aperte, ma Meloni ha chiarito che nell’emendamento è prevista anche la possibilità di consentire “l’ingresso nei luoghi di culto” nel rispetto delle misure di sicurezza. “L’emendamento depositato da FdI alla Camera all’ultimo decreto-legge del Governo sul Coronavirus prevede tra le altre cose la possibilità di consentire ‘l’ingresso nei luoghi destinati al culto con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del titolare di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio”, ma di non essere convinta che si possa andare oltre questa proposta. Considerando anche che la cosa più importante è “non vanificare gli sforzi fatti finora”.

Parlando delle riaperture, Meloni ha detto: “Speriamo di riaprire il prima possibile tutto quello che possiamo riaprire, ma quello che davvero conta in questo momento è non vanificare gli sforzi che abbiamo fatto finora e che ci sono costati decine di miliardi di euro. È dura, è dura in particolare quando arrivano festività come la Pasqua ma quello che va fatto devono dircelo gli esperti”.

Sempre a Radio 24 l’ex vice presidente della Camera ha parlato del decreto liquidità messo in campo dal governo per aiutare le imprese a risollevarsi dall’emergenza Coronavirus, che mette a disposizione 200 miliardi di euro per imprese di tutti i tipi e senza limiti di fatturato e 200 miliardi per il mercato dell’export. “Il tema della liquidità è una priorità assoluta: il provvedimento è interessante ma devo vedere i testi”, ha commentato Meloni. “Valuteremo il decreto nel merito e speriamo che qualche proposta sia accettata”. Ma la leader di Fratelli d’Italia si dice insoddisfatta dell’interlocuzione avuta con il governo fino a questo punto durante l’emergenza: “Per ora è insufficiente, nel senso che ci vediamo ma di quello che proponiamo poca roba ‘va a dama’. Incontrarsi è bello ma nessuno in questo momento ha bisogno di perdere tempo”.

“La nostra disponibilità nei confronti dell’Italia è estrema, faremo di tutto per dare una mano ma purtroppo questa disponibilità non viene accolta, speriamo che questa situazione cambi. A fronte di questa disponibilità se poi Conte va in tv e dice che le nostre proposte sono pretestuose, è normale che io mi interroghi”, ha osservato Meloni.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Mancata chiusura di Alzano e Nembro, è polemica tra Conte e la Regione Lombardia La Regione Lombardia risponde a Conte: “Zona Rossa ad Alzano e Nembro chiesta il 3 marzo” L’Italia è allo stremo, è ora di riaprire. O sarà troppo tardi (di Luca Telese)

1. Coronavirus, Salvini: “Chiese aperte a Pasqua, per sconfiggere il virus ci serve la protezione di Maria” 2. Coronavirus, il Decreto imprese approvato dal Cdm: cosa prevede 3. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata 4. “In Basilicata va tutto bene”: surreale intervista al portavoce del governatore Bardi (di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO