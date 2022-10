Cingolani: “Riserve di gas piene per l’inverno”. Ma i prezzi delle bollette non scendono

Il Mite rassicura: “Per il gas l’inverno è coperto. Abbiamo fatto un piano che ci consente di rimanere al sicuro. Però questo piano va controllato di giorno in giorno. Il punto principale adesso è il prezzo, ma non è che se risparmiamo il prezzo cala. C’è l’ipotesi che diminuendo la domanda in Europa possa calare il prezzo, ma è molto complesso”.

In effetti, nonostante le riserve trabocchino di gas, molti cittadini terranno il riscaldamento spento quest’inverno. La situazione è la stessa per tutta la comunità europea, che venerdì aveva raggiunto l’88% delle sue capacità di stoccaggio. Per chi ancora avesse bisogno di una dimostrazione del fatto che il libero mercato non permette una distribuzione efficiente delle risorse, basterà dunque soffermarsi su questo grattacapo che ha invaso i ministeri e le istituzioni europee.

Intanto gli Stati hanno stanziato centinaia di miliardi di euro, sia per farsi carico una parte del prezzo proposto dalle aziende fornitrici, sia per prendere il controllo di alcune di loro, come EDF in Francia e Uniper in Germania, ma il prezzo rimane alto. Queste soluzioni, fatte alle spese dei contribuenti, sono state preferite a un tetto al prezzo del gas alla radice: limitando l’importo che le aziende sono autorizzate a pagare, i commercianti di gas non disposti a vendere a prezzi inferiori a quelli di mercato potrebbero semplicemente decidere di sospendere o interrompere le spedizioni, con conseguente carenza di forniture durante l’inverno.

Il Ministro Cingolani, intervistato a Mezz’ora in più, ha proposto come alternativa di sganciare dal mercato Ttf la fissazione del prezzo, basandosi sui prezzi stabiliti da un altro mercato che sia, per quanto possibile, meno speculativo. Resta da vedere quale sarebbe la riduzione effettiva del prezzo del gas, considerando che, in borsa, anche solo una dichiarazione può farlo raddoppiare.