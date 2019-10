Chi è Donatella Tesei, la candidata del centro destra alle elezioni regionali in Umbria

Donatella Tesei è la candidata della Lega alle elezioni regionali in Umbria che is terranno domenica 27 ottobre. È lei la sfidante di Vincenzo Bianconi sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle.

Figlia di commercianti, classe 1958, vive a Montefalco in provincia di Perugia ed è nata a Foligno. Si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia ed è iscritta all’albo dei praticanti procuratori avvocati di Spoleto dal 1982 e in passato è stata vice Pretore Onorario presso la Pretura di Montefalco e presso la Pretura Circondariale di Spoleto.

Tesei è sposata e ha due figli. Attiva in numerose associazioni regionali fa il suo ingresso in politica nel 2009 quando viene eletta sindaco di Montefalco nella lista di centro-destra. Alle amministrative del 2014 è riconfermata sindaco finché nel 2018 non viene eletta al Senato della Repubblica nel collegio di Terni.

A giugno del 2018 viene eletta Presidente della 4ª Commissione permanente Difesa del Senato ed è attualmente la candidata del centro destra e della Lega alle elezioni in Umbria del 2019. La sua candidatura è stata fortemente appoggiata dal leader della Lega Matteo Salvini che l’ha voluta come candidata della coalizione.

