Bonus Inps, il consigliere lombardo Alex Galizzi (Lega): “L’ho richiesto, non mi sento in colpa”

Bonus Inps, il consigliere leghista Alex Galizzi: “L’ho preso, non mi sento in colpa”

Alex Galizzi, consigliere leghista della Lombardia, è uno dei circa 2mila amministratori che ha richiesto all’Inps il bonus Covid per le partite Iva. Ad ammetterlo è lui stesso in una comunicazione ufficiale inviata all’Ansa, in cui sostiene di non averlo detto prima perché non ricordava di aver presentato domanda. “Il mio socio mi ha appena confermato che anche noi come società abbiamo ricevuto il bonus a cui io stesso avevo dato l’ok per richiederlo”, ha dichiarato il consigliere leghista “era una cosa che avevo accantonato dalla mia mente”. Ma dichiara di “non sentirsi in colpa.

Galizzi, che è anche vicepresidente della commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità, aggiunge: “Credo che non ci si possa accorgere solo oggi che le cose in questo paese non sono giuste: se così volevano bastava mettere un limite sul reddito dell’anno precedente e problemi non ce ne sarebbero stati. Da sempre tutti ci lamentiamo che nei palazzi non si producono norme adeguate e poi proprio chi le ha congeniate vuole rinnegare chi le utilizza… Assurdo!”. “Quando hai un’attività i problemi e le spese sono tante”, ha sottolineato il leghista. “Regione Lombardia non ha vitalizi né previdenza sociale”.

Ma il partito non ha apprezzato la scelta di Galizzi di fare richiesta del bonus Inps. Il capogruppo leghista al Consiglio regionale lombardo, Roberto Anelli, ha definito la mossa del consigliere “una grande ingenuità” e un’azione che non doveva fare perché “c’è tanta gente che ha sofferto e che sta ancora soffrendo”. “Ci atteniamo a quello che decide Matteo Salvini per i casi già emersi nelle altre Regioni: chi ha percepito il bonus sarà sospeso”, ha assicurato invece il segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi.

