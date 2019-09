Alessia Morani contro Giorgia Meloni: la lite sulle pensioni a “Quinta Colonna”

Nel corso della puntata di martedì 16 settembre di “Quinta Colonna”, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, la deputata Pd Alessia Morani si è scontrata con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sul tema delle pensioni.

Alessia Morani ha infatti dichiarato che gli anziani che non riescono ad arrivare a fine mese possono ricorrere al prestito ipotecario sulla propria casa.

“Esiste uno strumento che conosciamo poco, pensato proprio per gli anziani proprietari di casa che percepiscono pensioni troppo basse”, ha dichiarato Morani: “Si chiama prestito vitalizio ipotecario e consente agli anziani che non riescono ad arrivare a fine mese di rimanere a vivere nella loro casa”.

La sua affermazione ha provocato l’ira di Del Debbio e Meloni, la quale ha attaccato la deputata dem accusandola di voler fare un regalo alle banche.

“Voi volete regalare le case degli italiani alle banche”, ha detto Giorgia Meloni.

Lo scontro tra Meloni e Morani ha scatenato critiche e insulti anche al di fuori della trasmissione, e tra i personaggi che si sono espressi sul tema compare anche Fiorella Mannoia, che su Facebook ha scritto:

“Io non ho più parole. La proposta ai pensionati che non arrivano a fine mese è quella di ipotecarsi la casa che hanno comprato con una vita di lavoro magari con il progetto di lasciarla ai figli, così il giorno che non ci saranno più sarà proprietà della banca. Ma vi rendete conto di che cosa dite o no? Poi dicono che dobbiamo essere ottimisti, io ci provo ma ti cascano le braccia”.

