Oroscopo Vergine di oggi: previsioni del giorno 13 settembre 2019

Oroscopo Vergine oggi 13 settembre 2019

OROSCOPO VERGINE OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno della Vergine? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Configurazione astrale buona per i nati sotto il segno della Vergine, anche se la dissonanza di Nettuno potrebbe crearvi qualche problema di relazione, sia in famiglia sia nella cerchia delle vostre amicizie storiche. È il momento di far tesoro di quanto avete acquisito nei mesi precedenti, cercando di tenervelo ben stretto e farvelo durare a lungo. Mercurio vi benedice con i suoi favori promettendovi un innalzamento del livello della vostra intelligenza e del senso dell’umorismo. Insomma, una giornata con alti e bassi per i Vergine.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi della Vergine per quanto riguarda l’amore: la congiunzione Mercurio – Venere vi assiste. C’è la necessità di avvicinarvi alla persona che avete accanto con delicatezza e senza essere troppo semplificanti.

LAVORO

Oggi i Vergine godranno di un buon umore sul lavoro: minimizzerete alcuni incidenti diplomatici che possono accadervi oggi in ufficio. I nati nella seconda decade, con Saturno benefico, se la cavano comportandosi in modo onesto e leale.

