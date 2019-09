Oroscopo Vergine di oggi: previsioni del giorno 12 settembre 2019

Oroscopo Vergine oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO VERGINE OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno della Vergine? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, giovedì 12 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Cari Vergine, la stabile presenza di Mercurio nel vostro segno vi rende lucidi, attenti a ogni dettaglio che vi circonda oggi. Durante la giornata non vi fa mancherà poi quel tocco di umorismo che tanto vi conquista le simpatie del prossimo. Rinnovate le vostre frequentazioni, ma anche le vecchie amicizie. È sempre Mercurio a favorire il movimento leggero, le passeggiate all’aria aperta, le boccate d’ossigeno di cui spesso avete bisogno. Uno sport consigliato per i nati sotto il segno della Vergine? Il nuoto. Se siete nati nella seconda decade, con Nettuno contrario, secondo l’oroscopo del giorno, fate attenzione a non strapazzarvi tanto e non chiedete troppo al vostro fisico. Un po’ di riposo non guasta mai. Rilassatevi.

AMORE

Per quanto riguarda l’amore, secondo l’oroscopo di oggi, i nati sotto il segno della Vergine verranno distratti da altro e sottovaluteranno diverse situazioni amorose. Sappiate curare adeguatamente il legame col vostro partner. Prestate più attenzione alle esigenze di chi vi è accanto come sapete fare. Fidatevi, ne varrà la pena.

LAVORO

Secondo l’oroscopo del giorno (giovedì 12 settembre 2019), sul lavoro Giove può bloccare momentaneamente le vostre iniziative professionali, specie se svolgete un lavoro creativo. Tenete duro e datevi tempo: riuscirete a trionfare grazie alla riconosciuta competenza.

