Oroscopo Toro di oggi: previsioni del giorno 14 settembre 2019

Oroscopo Toro oggi 14 settembre 2019

OROSCOPO TORO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Toro? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, sabato 14 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Amici del Toro, avete Mercurio in ottimo aspetto, e questo vi dà grande ottimismo nei confronti dell’imminente futuro. Questo vi aiuterà a capire quello che volete fare e come procedere per raggiungere i vostri obiettivi senza finire nei guai.

La Luna in Pesci, inoltre, vi rende particolarmente placidi e rilassati. Ci vuole davvero molto per farvi arrabbiare. Siete un po’ stanchi, per cui approfittate di questo weekend per dedicarvi un po’ al silenzio e alla solitudine che vi contraddistinguono. In amore valutate chi realmente merita le vostre attenzioni e il vostro cuore: fate un’attenta selezione.

Per ricaricarvi potreste ascoltare un po’ di buona musica. La prossima settimana potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti.

AMORE

Notizie sull’amore per i Toro secondo l’oroscopo di oggi? Avete una grande sensualità e questo vi darà una grande mano soprattutto se siete single. Potreste fare una vera e propria strage di cuori, per cui tutti o tutte cadranno ai vostri piedi.

LAVORO

Secondo l’oroscopo di oggi, sabato 14 settembre 2019, vi rende molto risoluti nei rapporti con i vostri colleghi. Questo vi poreebbe rendere troppo duri sul lavoro, oltre quanto lo siete realmente. Cercate di rendere la vostra immagine per quella che è.

