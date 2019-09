Oroscopo Toro di oggi: previsioni del giorno 13 settembre 2019

Oroscopo Toro oggi 13 settembre 2019

OROSCOPO TORO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Toro? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Cari nati sotto il segno del Toro, Mercurio è in ottimo aspetto nel segno della Vergine e questo vi conferisce un potere speciale: quello di riuscire a vedere con chiarezza pro e contro di alcune situazioni che vi troverete ad affrontare entro breve tempo. Non è giusto sopravvalutare le proprie capacità, come non è giusto svalutarsi: per i progetti futuri dovrete avere buon intuito ma anche tanta umiltà.

Il Sole splende nel vostro segno e, nel frattempo, vi dà le giuste energie per praticare un po’ di sana attività fisica. Avete voglia di sfogarvi e lo sport è utile per riuscire a farlo nel miglior modo, senza nuocere nessuno con la vostra tendenza a voler emergere a tutti i costi.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Notizie sull’amore per i Toro secondo l’oroscopo di oggi? In questa giornata entrerete in protezione delle persone a voi più care, non solo il partner. Forse vi sentite minacciati? Oppure avete paura di aver trascurato gli affetti?

LAVORO

Secondo l’oroscopo di oggi, venerdì 13 settembre 2019, Plutone e Saturno vi conferiranno un maggiore slancio in questo campo. Non temerete di fare proposte e neanche di insistere su alcune richieste, quando generalmente tendete a essere più timidi.

ARIETE – TORO – GEMELLI – CANCRO – LEONE – VERGINE – BILANCIA – SCORPIONE – SAGITTARIO – CAPRICORNO – ACQUARIO – PESCI