Oroscopo Toro di oggi: previsioni del giorno 12 settembre 2019

Oroscopo Toro oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO TORO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Toro? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, giovedì 12 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Cari nati sotto il segno del Toro, Mercurio, in ottimo aspetto dal segno della Vergine, stimola una lucida visione della realtà, utilissima per vedere quali sono gli elementi a favore e quali contro. In quale ambito? Tutti. La Luna contraria ancora per mezza giornata dall’Aquario pone dei freni ad alcune iniziative, che (non temete) verranno poi riprese in seguito. Il Sole, positivo per il vostro segno, transitando in Vergine, vi galvanizza.

AMORE

Notizie sull’amore per i Toro secondo l’oroscopo di oggi? Nettuno vi regala la capacità di comprendere profondamente il vostro amato bene, accompagnandovi in una tendenza a proteggere il partner. Sarete particolarmente sensibili nel dare consigli a chi vi sta accanto.

LAVORO

Secondo l’oroscopo di oggi, giovedì 12 settembre 2019, Plutone e Saturno durante la giornata vi daranno slancio nella professione lavorativa, che sapete gestire anche con un tocco di creatività. Attenzione però a non puntare troppo in alto. Volate bassi.

