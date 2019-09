Oroscopo Scorpione di oggi: previsioni del giorno 14 settembre 2019

Oroscopo Scorpione oggi 14 settembre 2019

OROSCOPO SCORPIONE OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dello Scorpione? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, sabato 14 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Cari Scorpione, il Sole e Marte vi infondono vigore e agilità fisica e mentale. Se siete ancora in vacanza o vi prendete qualche giorno di ferie, questa condizione sarà ideale per compiere oggi (sabato 14 settembre 2019), che siete nel pieno del fine settimana, escursioni nella natura e scoperte nell’ambiente circostante. Tuttavia, il piacere intellettuale di una mostra o di un bel film al cinema, comunque non vi mancano pure e valgono per voi molto di più di qualsiasi esercizio fisico in palestra. Andatevi a prendere questo sabato che è vostro! Avanti tutta!

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi dello Scorpione per l’amore: il vostro governatore ideale, Plutone, è ospitato nel segno amico del Capricorno, favorendo una bella alchimia di coppia con la vostra dolce metà. Oggi vi saprete concedere in assoluta generosità.

LAVORO

Il lavoro è fatica e voi lo sapete, ma dà anche tanta soddisfazione. Sappiate pazientare e fidatevi dei tempi lunghi: riuscirete, con la costanza che Saturno ora vi dona a veder riconosciuti i vostri meriti.

