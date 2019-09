Oroscopo Scorpione oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO SCORPIONE OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dello Scorpione? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

L’oroscopo di oggi, cari amici dello Scorpione, vi suggerisce di mantenere la calma di fronte a situazioni ed eventi eccezionali. In effetti le stelle prevedono che avrete a che fare con alcune turbolenze nell’ambiente lavorativo, ma che sarete capaci di rimanere fermi senza farvi sconvolgere dall’ambiente esterno. Sarete flessibili, ma avrete anche la giusta forza per difendervi da attacchi che non meritate di certo. Se c’è qualcosa che vi offende nel profondo, sono le insinuazioni prive di fondamento.

AMORE

Secondo l’oroscopo di oggi, gli Scorpione avranno a che fare – grazie a Mercurio – con qualche incontro eccezionale fatto in qualche posto davvero insolito. Preparatevi dunque a tutto, senza escludere a priori nessuna possibilità di trovare il partner della vostra vita. Potrebbe nascondersi dove proprio, per vostra natura, non andreste a cercarlo. Uscite dalla vostra comfort zone.

LAVORO

Secondo l’oroscopo del giorno (venerdì 13 settembre 2019), non è il momento adatto per delle richieste un po’ troppo pretenziose. Se volete azzardare, attendete degli allineamenti planetari più favorevoli. Restate cauti e, se volete trovare uno sfogo, guardate al campo amoroso e sentimentale.

