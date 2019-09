Oroscopo Scorpione di oggi: previsioni del giorno 12 settembre 2019

Oroscopo Scorpione oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO SCORPIONE OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dello Scorpione? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, giovedì 12 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Una configurazione astrologica eccezionale durante la giornata di oggi stimolerà i nati sotto il segno dello Scorpione a tirare fuori le propri risorse segrete. Oggi non vi manca una bella grinta attivo difensiva, data dal Sole ospitato nel segno amico della Vergine. Viceversa, la Luna e Urano, durante tutta la mattinata vi ostacoleranno per quanto riguarda umore e slancio vitale che spesso vi contraddistingue. Insomma, una giornata in chiaro scuro per i nati sotto il segno dello Scorpione, ma non temete: il vento sta cambiando velocemente. Più velocemente di quanto pensiate.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Secondo l’oroscopo di oggi, gli Scorpione avranno una giornata positiva sotto l’aspetto dell’amore. Un bel Mercurio, fedele alleato astrologico, vi propone, se siete single, nuovi incontri fortunati e in contesti curiosi o insoliti. Se siete in coppia invece, avrete la possibilità di intendervi con la persona amata accompagnati da atmosfere decisamente romantiche.

LAVORO

Secondo l’oroscopo del giorno (giovedì 12 settembre 2019), non esagerate per il momento in pretese di avanzamenti nella vostra carriera, specie se svolgete un lavoro dipendente e se siete nati nel mese di ottobre. Insomma, calma e sangue freddo. Date tempo al tempo.

ARIETE – TORO – GEMELLI – CANCRO – LEONE – VERGINE – BILANCIA – SCORPIONE – SAGITTARIO – CAPRICORNO – ACQUARIO – PESCI