Oroscopo Sagittario di oggi: previsioni del giorno 13 settembre 2019

Oroscopo Sagittario oggi 13 settembre 2019

OROSCOPO SAGITTARIO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Sagittario? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Venerdì che vede i nati sotto il segno del Sagittario in pole position su diversi nastri di partenza. La grinta e l’energia vitale di cui potete disporre sono abbastanza eccezionali e vi consentono successi inaspettati. Sul piano del benessere e della forma fisica, organizzate trekking ed escursioni in montagna o in campagna. Ne beneficerete moltissimo, cogliete l’occasione, non ve ne pentirete.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi del Sagittario per quanto riguarda l’amore: la presenza costante di Giove nel vostro segno vi spinge ad osare e avventurarvi in territori sconosciuti. Se siete single tenete d’occhio le nuove compagnie: lì potrebbe verificarsi il classico colpo di fulmine, specie se siete della seconda e terza decade del segno.

LAVORO

Oggi i Sagittario avranno un bel Giove a mostrare i buoni effetti di quel che avete prodotto negli ultimi tempi in campo lavorativo e specie se avete abbracciato una libera professione. Sono in arrivo discrete conferme di carattere economico per i risultati del vostro lavoro.

ARIETE – TORO – GEMELLI – CANCRO – LEONE – VERGINE – BILANCIA – SCORPIONE – SAGITTARIO – CAPRICORNO – ACQUARIO – PESCI