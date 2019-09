Oroscopo Sagittario di oggi: previsioni del giorno 12 settembre 2019

Oroscopo Sagittario oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO SAGITTARIO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Sagittario? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, giovedì 12 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Cari Sagittario, sostenuti da una Luna in ottimo aspetto per gran parte della giornata, riuscite a svolgere tutte le vostre attività con il consueto dinamismo. Previste poi diverse soddisfazioni con consensi palesi e applausi. L’autunno che sta arrivando non è tuttavia la vostra stagione preferita, dunque potrete iniziare ad avvertire una sensazione di noia o forse di apatia. In famiglia recuperate il buonumore riuscendo a ristabilire l’armonia tra i diversi componenti del vostro nucleo familiare. Buone notizie per i rapporti interpersonali con amici vicini e lontani.

AMORE

Secondo l’oroscopo di oggi, i Sagittario in amore godranno di una grande armonia con la persona amata dopo, forse, qualche passeggera incomprensione degli ultimi tempi. È proprio questo aspetto celeste, che dal segno amico e buon vicino del Capricorno, avrà il potere di rassodare ancor più la vostra unione. Insomma, il peggio è passato.

LAVORO

Secondo l’oroscopo del giorno (giovedì 12 settembre 2019), prospettive molto interessanti si disegnano per voi in campo professionale. I pianeti favoriscono brillantemente le ambizioni dei nati nella prima e nella terza decade del vostro segno. Avanti tutta Sagittario!

