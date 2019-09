Oroscopo Pesci di oggi: previsioni del giorno 14 settembre 2019

Oroscopo Pesci oggi 14 settembre 2019

OROSCOPO PESCI OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dei Pesci? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, sabato 14 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Cari Pesci, siete uno dei segni più fortunati del momento. In particolare vedete esaltato il vostro fascino. Plutone, vostro vero protettore celeste, infondendovi una carica di sex-appeal se appartenete alla terza decade. Come se non bastasse, anche Saturno si dispone a formare un aspetto favorevole se siete nati nella seconda decade, donandovi quella grinta vincente capace di farvi sbarazzare di ostacoli e persone a voi indesiderate.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi dei nati sotto il segno dei Pesci per quanto concerne l’amore: al primo posto questa giornata, c’è il sentimento: da coltivare intensamente con la persona amata. Se siete single la fortuna vi assiste.

LAVORO

Fase di miglioramento e di conferme in campo lavorativo, specie se avete abbracciato la libera professione. Avanti così!

Di seguito l’oroscopo di oggi di: ARIETE – TORO – GEMELLI – CANCRO – LEONE – VERGINE – BILANCIA – SCORPIONE – SAGITTARIO – CAPRICORNO – ACQUARIO – PESCI