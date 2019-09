Oroscopo Pesci di oggi: previsioni del giorno 13 settembre 2019

Oroscopo Pesci oggi 13 settembre 2019

OROSCOPO PESCI OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dei Pesci? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

La presenza della Luna nel vostro segno insieme a Nettuno illumina la giornata dei Pesci con percettività, fantasia e fascino. Godrete anche di una simpatia notevole durante tutto l’arco della giornata. Inoltre Nettuno e Urano continuano a inviarvi influenze positive che vi stimolano a mutare e arricchire la vostra vita, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. Dalla famiglia alle relazioni amichevoli: tutto è attraversato dal desiderio di migliorare voi stessi.

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi dei Pesci per quanto riguarda l’amore: la Luna stimola profondamente l’intesa emotiva con la persona amata, promettendo magiche atmosfere. Ne beneficiano anche i single nei loro contatti occasionali che acquistano un’attrattiva speciale. Grandi notti di passione in vista per i Pesci.

LAVORO

Nel campo lavorativo dovreste avere un formidabile intuito nel gestire una situazione complicata che si è creata in ufficio. Riuscirete a risolvere i problemi senza particolari difficoltà.

