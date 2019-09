Oroscopo Pesci di oggi: previsioni del giorno 12 settembre 2019

Oroscopo Pesci oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO PESCI OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dei Pesci? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, giovedì 12 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Giornata molto fortunata per i nati sotto il segno dei Pesci (scusate la citazione di Venditti). La situazione, sia nel privato sia in pubblico, sarà dunque notevolmente facilitata e, per voi, gestibile su tutti i fronti e sotto tutti i punti di vista. Attenti però a non sottovalutare le cose. Il rischio noia è dietro l’angolo. Coltivate, per il vostro intimo benessere, il bisogno di ampliare le vostre vedute sul mondo. La giornata può essere vostra ma dovete coglierla, coltivarla e godervela. Avanti così cari Pesci, il peggio è passato.

AMORE

Secondo l’oroscopo di oggi, i Pesci in amore continuano ad essere abbastanza irresistibili. Chi è in cerca dell’anima gemella può contare su una felice capacità di conquista: Plutone e Urano aggiungono alla possibilità di piacere intellettualmente anche la carica di sex-appeal. Cosa aspettate? Fatevi avanti!

LAVORO

Secondo l’oroscopo del giorno, siete pronti per scalare le vette lavorative. I pianeti vi danno l’opportunità di agire e muovere le giuste pedine per ottenere ciò che meritate. Se siete liberi professionisti il volume d’affari durante la giornata di oggi potrebbe avere un bell’incremento.

