Oroscopo Paolo Fox oggi | 21 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Sabato 21 settembre 2019 – Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche questo sabato 21 settembre 2019. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia. Negli anni è diventato un personaggio tv molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 21 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati?

SAGITTARIO

Cari Sagittario, si prevede per il vostro segno un sabato piuttosto sottotono. Non siete infatti particolarmente in forma, sia dal punto di vista fisico che di quello mentale. Inoltre i contrattempi e le discussioni non mancano. Dovete capire che non potete fare tutto, per cui datevi delle priorità e degli obiettivi, portando a termine innanzitutto le cose più rilevanti. Meglio infatti fare poche cose ma bene che tante ma fatte male. Marte potrebbe favorire nuovi incontri in amore.

CAPRICORNO

Per il vostro segno l’oroscopo di Paolo Fox prevede un weekend e in particolare un sabato molto complesso in amore. Se vivete una storia lunga ma a distanza, la lontananza del partner potrebbe influire sulla serenità della coppia. Cercate, specie in questo caso, di limitare la vostra proverbiale gelosia, che potrebbe essere più dannosa che utile. Se ci sono delle discussioni, cercate di parlarvi e chiarivi. Non lasciate questioni in sospeso, che con la lontananza potrebbero diventare dei macigni sulla vostra relazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di oggi 21 settembre 2019 sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox una giornata davvero positiva per il vostro segno, con tante belle novità soprattutto se confrontate con il periodo precedente, in cui invece ci sono stati molti imprevisti. Il quadro astrale positivo favorisce infatti nuovi incontri e il miglioramento di relazioni interpersonali ormai logore. Ultimamente avete un po’ trascurato la vostra vita privata, a causa del troppo lavoro. Cercate di recuperare.

PESCI

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è una giornata in cui dovrete fare parecchia attenzione a possibili ritorni di fiamma. Come si suol dire, infatti, le minestre riscaldate quasi mai funzionano. Se avete preso delle decisioni importanti, mantenetele, senza avere assurdi ripensamenti. Dovete essere responsabili e sicuri di quello che fate, senza riversare le colpe sugli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 21 settembre

Il segno più fortunato di oggi secondo il guru degli astrologi italiani è quello dell’Acquario. Inizia per voi un periodo davvero positivo, in cui risolvete finalmente questioni e tensioni che si protraggono da tempo.