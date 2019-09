Oroscopo Paolo Fox oggi | 21 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Sabato 21 settembre 2019 parte con l’oroscopo di Paolo Fox, considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, sabato 21 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, nella giornata di oggi riceverete una splendida notizia che vi permetterà di svoltare dal punto di vista professionale. Avrete così una carica di buon umore come non vi capitava da tempo. Bene in particolare l’amore: approfittate di questo fine settimana per trascorrere del tempo in compagnia del partner, anche a costo di allontanarvi un po’ da amici e parenti. Alcuni di voi invece sentiranno la necessità di stare completamente soli.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi quella di sabato 21 settembre è una giornata caratterizzata da un fortissimo stress. In particolare ci sono tensioni per alcuni comportamenti da parte di persone che vi circondano: prendetele da parte e parlateci di persona, anche chiedendo spiegazioni per alcuni loro atteggiamenti. In questo modo riuscirete a chiarirvi senza sfociare in litigi ulteriori.

BILANCIA

Amici della Bilancia, quella di oggi è secondo l’oroscopo di Paolo Fox una giornata all’insegna di discussioni sul lavoro, in particolare con alcuni colleghi. Per fortuna il weekend è ormai giunto e per molti è l’occasione giusta per ricaricare le pile. A rendere il tutto pesante è però proprio il rapporto ormai logoro con alcuni colleghi e superiori. Il consiglio è quello di mantenere la calma, per evitare litigi che non farebbero altro che peggiorare le cose. Cercate un po’ di isolarvi da questo clima.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede tante questioni da risolvere e tensioni che si susseguono in tutto ciò che fate. Le novità ultimamente non sono mancate, ma non tutte sono positive. Sembra come se viveste sulle sabbie mobili, per cui quando le cose sembrano migliorare, poi c’è sempre una fase di calo. Forse è il caso di rivedere alcune relazioni e rapporti interpersonali, che probabilmente non stanno funzionando a dovere.

