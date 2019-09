Oroscopo Paolo Fox oggi | 20 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche questo venerdì 20 settembre 2019. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia. Negli anni è diventato un personaggio tv molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 20 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati?

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fareste bene a fermarvi un attimo e riflettere sulla vostra vita. C’è qualcosa a cui tenete troppo che vi sta scappando dalle mani senza che voi facciate abbastanza per trattenerla. Il consiglio delle stelle è quello di non abbandonarvi agli impegni della giornata, ma di prendere qualche momento solo per voi. Nel weekend, poi, ci sarà anche un recupero dal punto di vista fisico. Approfittate della tranquillità di questi giorni per riflettere accuratamente sul da farsi, ne avrete bisogno.

CAPRICORNO

I nati sotto il segno del Capricorno invece si preparino a una giornata piena d’amore. Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox infatti questo venerdì 20 settembre 2019 sarà per voi l’occasione di chiarire alcune incomprensioni con il partner. Se siete single ci saranno invece buone possibilità di nuovi incontri. Conflitti in arrivo nel weekend, tenetevi pronti, ci sarà da ballare.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di oggi 19 settembre 2019 sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox una giornata utile per riposare. Dovete ricaricare le pile dopo una settimana vissuta al massimo, soprattutto a causa degli impegni di lavoro che vi hanno tenuto lontani da famiglia e affetti. Ci saranno occasioni di recupero anche in amore, non temete.

PESCI

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox fareste bene a non uscire da casa. Sarete nervosi e irascibili e per voi litigare con chi vi vuole bene sarà più facile del solito. Cercate di capire cosa è che vi rende arrabbiati: per fortuna la negatività passerà presto e nella seconda parte del weekend gli astri torneranno a sorridervi.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 20 settembre

Il segno più fortunato di oggi secondo il guru degli astrologi italiani è quello del Capricorno. Preparatevi a vivere momenti di grande passione con il partner, senza distrarvi con le solite preoccupazioni della vita di tutti i giorni.