Oroscopo Paolo Fox oggi | 20 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Venerdì 20 settembre 2019 parte con l’oroscopo di Paolo Fox, considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Segni fortunati e sfortunati, quali sono? Di seguito le previsioni astrologiche di oggi, venerdì 20 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, in questo venerdì riceverete diverse buone notizie che vi renderanno molto felici. In questo modo, il weekend sarà per voi una passeggiata. In tutti i calmi sarete infatti particolarmente rilassati e in forma: ci sono tutti i presupposti per passare ottime giornate a partire da oggi, sia in amore che nel lavoro. Avete le idee chiare, sapete perfettamente cosa vi rende felice e cosa invece vi provoca tristezza, quindi verrà facile eliminare quello che è di troppo.

VERGINE

Cari Vergine, ultimamente avete avuto troppi litigi in coppia. È evidente che, nonostante i vostri tentativi, non riusciate a trovare l’intesa giusta con il partner. L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi consiglia di fare una scelta drastica, che però farebbe stare meglio entrambi. Ascoltate i consigli degli amici più stretti, anche in questo weekend alcuni rapporti per voi stabili potrebbero scricchiolare.

BILANCIA

Amici della Bilancia, quella di oggi sarà una giornata da dedicare interamente all’amore. Approfittatene, perché potrebbe una delle poche occasioni in questo mese di stare tutto il giorno con il partner, senza pensare a preoccupazioni, responsabilità e famiglia. Dedicatevi a qualcosa di diverso dal solito: rompete la routine e divertitevi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi indica buone notizie in arrivo nel campo dei sentimenti. Venite da un periodo di burrasca con il partner, ma adesso finalmente tutto sembra essere rientrato. Attenzione anche ai prossimi giorni: con l’arrivo dell’autunno, infatti, tante cose per voi potrebbero cambiare. Soprattutto dal punto di vista del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 20 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Bilancia. Per voi, infatti, è il momento di pensare solo all’amore: Cupido vi ha irrimediabilmente colpiti, non vi resta che abbandonarvi tra le sue braccia senza fare resistenza.